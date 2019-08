Fonti Palazzo Chigi e M5S: Di Maio non vuole il Viminale. E spread scende -8% a 182 pb

Laura Naka Antonelli 27 agosto 2019 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

I mercati tornano a sperare nel governo M5S-Pd dopo la smentita dei rumor secondo cui il leader del M5S Luigi Di Maio vorrebbe a tutti i costi la poltrona del Viminale.Fonti di Palazzo Chigi hanno riferito che "in presenza del Presidente del consiglio Giuseppe Conte, non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso".E' seguita una nota del M5S:"Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5S vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell'apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità".Lo spread BTP-Bund scende così fino a 182 punti, rispetto ai 201 della chiusura di ieri, a fronte di tassi decennali all'1,15%, sui minimi da agosto 2016. Il calo del differenziale è di circa -8%.