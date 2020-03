Fontana: oggi 1.500 nuovi contagi in Lombardia, non ci sarà stop totale trasporti

Titta Ferraro 11 marzo 2020 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

Il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha detto oggi che i nuovi casi nella Regione sono in aumento e oggi sarebbero già 1.500 in più. "Dobbiamo ridurre i contatti tra le persone e abbiamo preparato una lettera sottoscritta da tutti i sindaci e trasmessa al governo", ha detto Fontana parlando a Sky TG 24. Fontana ha anche parlato direttamente con gli esponenti del governo questa mattina. "Ho la sensazione che non sia ancora ben chiara ai colleghi delle altre Regioni e ad alcuni rappresentanti del governo la gravissima situazione della Lombardia", ha aggiunto Fontana.Relativamente alle misure richieste dalla Regione, con la chiusura di tutte le attività ritenute non essenziali tra cui negozi, bar e ristoranti, Fontana precisa che non ci sarà lo stop totale del trasporto locale "Sulla base di queste riduzioni ci riserviamo di rimodulare il trasporto pubblico locale. Per il momento non è stato chiesto al Governo uno stop totale dei trasporti pubblici", sono state le parole di Fontana.