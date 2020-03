Fontana: "numero contagi in riduzione, credo stia per iniziare discesa"

Daniela La Cava 27 marzo 2020 - 14:13

MILANO (Finanza.com)

"Anche oggi c'è stato un maggior numero di tamponi effettuati. Nonostante ciò, si assiste a una riduzione del numero dei contagi, e la cosa ci fa piacere ma è la dimostrazione che evidentemente bisogna fare la media di almeno 5 giorni per avere una visione maggiore". Lo ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, nel corso del consueto appuntamento giornaliero con la stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "La visione ci conferma che quello di ieri è stato un episodio determinato da una situazione particolare. Sicuramente non sta crescendo la linea dei contagli, ma penso stia per iniziare la discesa", ha detto ancora Fontana. Questo però, avverte, non deve fare abbassare la guardia. "Fare sacrifici costa fatica ma porta ottimi risultati".