Fontana lancia ipotesi di scaglionare lavoro su 7 giorni, pressing per ripartenza Lombardia il 4 maggio

Redazione Finanza 16 aprile 2020 - 16:41

MILANO (Finanza.com)

La Regione Lombardia cambia rotta e preme per un riavvio a pieno regime il 4 maggio. In una nota la Regione spiega che dal 4 maggio chiederà al governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle “Quattro D”: Distanza (un metro di sicurezza tra le persone), Dispositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), Digitalizzazione (obbligo smart working per le attività che lo possono prevedere) e Diagnosi (dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia).Ol governatore, Attilio Fontana, in Consiglio regionale ha parlato dell'ipotesi allo studio di "scaglionare il lavoro magari su 7 giorni anziché su 5, con orari di inizio diversi per evitare l'utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce". Ipotesi di scaglionare gli orari di ingresso/uscita dal lavoro che stando a quanto già emerso nei giorni scorsi è già nelle linee guida che la task force guidata da Vittorio Colao indicherà al governo.