Fondo Usa Bain interessato a Industria Chimica Emiliana (Il Sole 24 Ore)

17 maggio 2019

MILANO (Finanza.com)

In arrivo un grande deal per il private equity nel settore chimico-farmaceutico. La società statunitense di private equity Bain Capital avrebbe messo gli occhi sull’Industria Chimica Emiliana (Ice), società fondata nel 1949 da Walter Bartoli e da sua moglie Ida e tuttora di proprietà della famiglia. Lo riporta Il Sole 24 Ore, spiegando che l’azienda è uno dei maggiori produttori di derivati della bile bovina con un giro d’affari di oltre 200 milioni e un Ebitda di circa 60 milioni.Il primo interessato all’acquisto di Ice, secondo il quotidiano finanziario, sarebbe Centrient Pharmaceuticals, società olandese interamente controllata dal fondo americano Bain Capital. In corsa ci sarebbero anche altri private equity come Cinven e Astorg. Le offerte vincolanti, che potrebbe essere attorno ai 600 milioni di euro secondo la valutazione di Reuters, arriveranno nelle prossime settimane.