Alessandra Caparello 25 luglio 2019 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

Il Fondo Progressio Investimenti III investe in Damiano, benefit corporation, leader nella produzione di prodotti biologici a base di frutta secca, che offre una vasta gamma di prodotti destinati all’industria della trasformazione alimentare, alle catene specializzate ed alla GDO.Lo rende noto l’ operatore di private equity sottolineando che affiancherà l’imprenditore Riccardo Damiano che manterrà la guida del Gruppo nel ruolo di Amministratore Delegato, supportato dal management team che ha decretato il successo del Gruppo in questi ultimi anni. “Il Gruppo Damiano racchiude le qualità che ricerchiamo nelle aziende in cui vogliamo investire. La società ha dimostrato in questi anni di riuscire a primeggiare a livello globale diventando un punto di riferimento per l’intero settore. Sposiamo il progetto di Riccardo Damiano con l’obiettivo di dare continuità al percorso di crescita già intrapreso dall’attuale management team e contribuire ad accelerare ulteriormente lo sviluppo” ha dichiarato Alessandro Petraccia, Partner di Progressio.