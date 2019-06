Fondi immobiliari, il patrimonio tocca 66 miliardi di euro (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2019 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Fondi immobiliari, il patrimonio tocca 66 miliardi di euro. Così il Sole 24 Ore nell'articolo che mette in evidenza come, a dispetto dei risultati deludenti che provengono dal mercato residenziale, vi sia "un'ondata crescente di entusiasmo e di risultati da parte del cosiddetto 'mattone gestito'.Stando ai dati che emergono dal Rapporto 2019 'I Fondi immobiliari in Italia e all'estero', realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei, che ne ha curato la parte di analisi finanziaria, emerge che nel 2018 "il patrimonio immobiliare detenuto dai 450 fondi attivi ha superato i 66 miliardi di euro, crescendo del 13,8 per cento".E le previsioni per il 2019 indicano un patrimonio di almeno 75 miliardi, con un'ulteriore crescita del 12,1 per cento. In questo modo si arriverebbe vicini alla soglia degli 80 miliardi, con la quale l'Italia diventerebbe il terzo Paese in Europa sul fronte dei fondi immobiliari, lasciandosi definitivamente alle spalle l'etichetta di fanalino di coda tra i grandi del real estate.