Fondi: Mediobanca e BlackRock insieme per investire in società internazionali non quotate

La divisione private di Mediobanca e BlackRock Private Equity Partners uniscono la propria esperienza nei Mercati Privati e lanciano Mediobanca BlackRock Co-Investments, la prima iniziativa “custom made” di co-investimenti diretti internazionali dedicati a investitori italiani. Si tratta di un fondo che permetterà a clienti Ultra-High-Net-Worth e istituzionali di avere un accesso ad aziende non quotate internazionali. In particolare, il focus sarà su settori chiave come Healthcare, Technology&Media, Financial Services, Consumer e Industrial Goods&Services e sulle aree geografiche con le migliori prospettive di crescita, come Nord America ed Europa.Con l’adesione al programma, l’investitore riceverà visibilità su investimenti diretti in aziende ad alto potenziale effettuati da fondi di private equity internazionali e selezionati dal team di BlackRock Private Equity Partners. Su ogni singolo investimento ogni cliente avrà inoltre facoltà di opt out, approccio che garantirà la creazione di portafogli altamente personalizzati.“Quest’iniziativa, oggi unica nel mercato italiano, rafforza l’offerta di servizi di alta gamma che caratterizza il Wealth Management di Mediobanca e la nostra posizione di leader nell’offerta di soluzioni di investimenti alternativi", commenta Angelo Viganò, Head of Mediobanca Private Banking.“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con Mediobanca - afferma Giovanni Sandri, Country Head BlackRock Italia - che mette disposizione degli investitori UHNW una soluzione di investimento pensata per le specifiche esigenze della clientela di Mediobanca, offrendo la possibilità di accedere ad operazioni di private equity internazionali normalmente limitate agli investitori istituzionali.”