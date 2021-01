Fondazione Gimbe: incremento dei nuovi casi e del rapporto positivi/casi testati

Alessandra Caparello 7 gennaio 2021 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Salgono i nuovi casi di contagi da Coronavirus in Italia secondo il consueto monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE. Nella settimana 29 dicembre 2020 – 5 gennaio 2021, rispetto alla precedente, usi registra difatti un incremento dei nuovi casi (114.132 vs 90.117) e del rapporto positivi/casi testati (30,4% vs 26,2%). Stabili i casi attualmente positivi (569.161 vs 568.728) e, sul fronte ospedaliero, lievi oscillazioni dei ricoveri con sintomi (23.395 vs 23.662) e delle terapie intensive (2.569 vs 2.549); tornano a crescere i decessi (3.300 vs 3.187).