Fondazione Gimbe: contagi ancora in calo, si svuotano ospedali

1 luglio 2021

MILANO (Finanza.com)

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 23-29 giugno 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (5.306 vs 7.262) e una stabilizzazione dei decessi (220 vs 221). In calo anche i casi attualmente positivi (52.824 vs 72.964), le persone in isolamento domiciliare (50.878 vs 70.313), i ricoveri con sintomi (1.676 vs 2.289) e le terapie intensive (270 vs 362)."Da 15 settimane consecutive – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE – si registra una discesa dei nuovi casi settimanali. Tuttavia, si continua a rilevare una progressiva diminuzione dell’attività di testing che, ribadiamo, sottostima il numero dei nuovi casi e documenta l’insufficiente tracciamento dei contatti, cruciale in questa fase della pandemia".