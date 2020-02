Focus su UnipolSai e Unipol: sosterranno aumento capitale Bper per acquisto filiali Intesa-Ubi

Laura Naka Antonelli 18 febbraio 2020 - 10:08

UnipolSai sale prima di mezzo punto percentuale circa a Piazza Affari per poi azzerare progressivamente il rialzo e attestarsi a 2,63 euro. In una nota successiva alla notizia dell'offerta pubblica di scambio che Intesa SanPaolo ha lanciato su Ubi Banca, Equita SIM commenta così anche le novità che riguardano il gruppo assicurativo:"In relazione all'operazione di OPS promossa da Intesa su UBI, UnipolSai ha sottoscritto con Intesa un accordo per la successiva acquisizione delle compagnie assicurative attualmente partecipate da UBI (BancassurancePopolari, Lombarda Vita e Aviva Vita). Dal comunicato stampa non emerge il prezzo dell'eventuale esborso e il perimetro dell'operazione (ie se US manterrà il controllo al 100% dellecompagnie di bancassurance di UBI o ne cederà una quota e se le nuove compagnie acquisite agiranno solamente sulle nuove filiali di BPER acquisite da UBI o su un perimetro differente). L'operazione potrebbe avere senso dal punto di vista industriale sia per rafforzare la propria presenza sul canale vita che per acquisire un nuovo canale bancassicurativo nella raccolta danni, permettendo una maggiore diversificazione rispetto al business Motor.Per quanto riguarda l'aumento di capitale di BPER da 1 miliardo, UNI (Unipol) e US (UnipolSai) -entrambi azionisti con circa il 10% delle quote - hanno comunicato il loro supporto al rafforzamento patrimoniale".Equita SIM ha un rating hold su Unipolsai con target price a 2,60 euro.La valutazione su Unipol è invece buy, con un obiettivo sul prezzo a 6,2, rispetto alla chiusura di ieri del titolo, pari 5,28.