Fnm: collocato con successo un prestito obbligazionario da 650 mln, la richiesta è stata 3,5 volte l’offerta

simone borghi 14 ottobre 2021 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Fnm ha concluso con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile (c.d. senior unsecured) per 650 milioni di euro, con durata 5 anni.Il prestito obbligazionario ha registrato grande interesse ricevendo ordini per 2,3 miliardi di euro (3,5 volte l’ammontare offerto), da parte di un gruppo diversificato di investitori istituzionali nazionali ed internazionali.