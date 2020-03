Fmi su Italia: accolta con favore la risposta risoluta contro il Covid-19

Valeria Panigada 20 marzo 2020 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

IlFondo Monetario Internazionale (Fmi) applaude alle misure attuate dall'Italia per contrastare il contagio da coronavirus ed esprime la sua vicinanza. "Esprimiamo una profonda simpatia per il popolo italiano e le autorità per gli alti costi umani ed economici legati alla pandemia di coronavirus - ha scritto l'Fmi in un tweet a conclusione della sua missione nel paese - Accogliamo con favore la risposta risoluta, comprese le più recenti azioni decisive, e chiediamo azioni coordinate a livello regionale e internazionale".