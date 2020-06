Fmi: 'Italia colpita duramente da coronavirus, speriamo misure Bce e fiscali la aiutino'

Laura Naka Antonelli 25 giugno 2020 - 15:04

"L'Italia fa parte dell'Eurozona, e la Bce, coisì come acquista i titoli di stato e corporate degli altri paesi, acquista anche i suoi bond. Noi speriamo che non solo la Bce ma anche misure fiscali aiutino l'Italia, che è stata colpita duramente dalla pandemia del coronavirus". E' quanto ha detto Tobias Adrian, direttore del dipartimento dei mercati monetari e dei capitali del Fondo Monetario Internazionale, nella conferenza stampa indetta per commentare il Global Financial Stability Report appena diffuso dall'istituzione.