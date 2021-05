Fly rivisto al rialzo prezzo dell'Opa su Carraro

Daniela La Cava 31 maggio 2021 - 08:26

MILANO

Fly rivede al rialzo il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su Carraro. In particolare, l'offerente ha comunicato di avere incrementato il corrispettivo dell’offerta da 2,40 a 2,55 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta.Il nuovo corrispettivo, si legge in una nota, incorpora un premio del 7,59% circa rispetto al prezzo ufficiale del titolo Carraro registrato lo scorso 26 marzo 2021, ossia l’ultimo giorno di Borsa aperta antecedente la data di annuncio, pari ad 2,37 euro e un premio pari al 47,27% rispetto alla media ponderata per i volumi scambiati dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei dodici mesi precedenti la data di annuncio dell’offerta (inclusa).A fronte del nuovo corrispettivo e del numero delle azioni oggetto dell’offerta, il controvalore massimo complessivo, in caso di adesione totalitaria all’offerta da parte di tutti gli aventi diritto, sarà pari a 54.396.385,8 di euro.