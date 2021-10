Fluttuazioni record del prezzo del gas UE: in poche ore passa da +40% a -4%

Titta Ferraro 6 ottobre 2021 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Volatilità record sul gas europeo. Il futures con scadenza novembre sul gas TTF olandese, l'hub europeo più liquido, stamattina era schizzato ha fino a +40% toccando un nuovo record di 162,125 euro per megawattora dopo aver chiuso in rialzo del 20% ieri. Poi si è innescato un forte ritracciamento con quotazioni tornate addirittura in negativo (attualmente -4,4% a 110,9 euro per megawattora.Il boom repentino dei prezzi del gas srischia di impattare sulla ripresa economica europea e Bruxelles intende intervenire con decisione. La commissaria all'Energia dell'UE, Kadri Simson, ha annunciato oggi che la Commissione europea proporrà una riforma del mercato del gas nell'Ue entro la fine dell'anno. Intervenendo all'Europarlamento oggi a Strasburgo, la Simson ha rimarcato che verranno esaminate le questioni relative allo stoccaggio e alla sicurezza dell'approvvigionamento. "Altre idee sono state avanzate dagli Stati membri e dagli europarlamentari, come forme di acquisto congiunto di riserve di gas di emergenza: le stiamo analizzando tutte", ha aggiunto.Il premier italiano Mario Draghi si è detto favorevole all'ipotesi di un consorzio europeo per lo stoccaggio del gas."Certamente - ha affermato Draghi - reputo una cosa molto positiva non farsi trovare impreparati rispetto a picchi dell'energia che non hanno solo conseguenze sull'economia ma anche sulla distribuzione, sulla diseguaglianza".