Flat tax, Siri (Lega): "Nostro obiettivo è tassa con unica deduzione fiscale con aliquota al 15% fino a 55mila euro"

15 luglio 2019

Si fanno più chiari i contorni della flat tax, la tassa piatta, cavallo di battaglia della Lega. Oggi un incontro al Viminale convocato dal vicepremier Matteo Salvini con le parti sociali in cui è stato Armando Sir, ex sottosegretario alle infrastrutture e molto vicino al leader del Carroccio a spiegare come il partito sta studiando la flat tax.“Il nostro obiettivo è la flat tax con un'unica deduzione fiscale che assorbirà tutte le detrazioni. Vogliamo portare al 15% l'aliquota fino a 55.000 euro di reddito familiare. Ci saranno benefici per 20 milioni di famiglie e 40 milioni di contribuenti. Ci sarà un grande impulso ai consumi e risparmi per 3.500 euro per una famiglia monoreddito con un figlio. C'è l'intenzione di portare nelle tasche 12-13 miliardi di euro", ha detto Siri alle parti sociali come riportano gli stessi partecipanti alla stampa.Al tavolo convocato oggi oltre 40 sigle, da Cgil, Cisl e Uil a Confindustria, da Confartigianato all'Abi, fino a Confedilizia, Legacoop, Confcooperative e l'Ania.