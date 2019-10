Fitch vede Italia ferma: crescita zero nel 2019, +0,4% nel 2020

Titta Ferraro 1 ottobre 2019 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Nuova sforbiciata alle stime sull'Italia da parte di Fitch Ratings. L'agenzia di rating nel suo Global Economic Outlook 2019 indica per l'Italia un PIL a crescita zero quest'anno rispetto al +0,1% previsto a giugno. Per i prossimi anni attesa invece una crescita, seppur modesta: +0,4% il prossimo anno e +0,6% nel 2021.Indicazioni più basse rispetto a quelle contenute nel NaDef, la nota di aggiornamento economico del Def, che presenta le previsioni economiche per il trienno 2020-2022, e che anticipa la pubblicazione della legge di bilancio 2020. Nel documento si legge che la crescita del Pil italiano è prevista al tasso del +0,6% nel 2020 e al ritmo +1% nel 2021 e 2022.