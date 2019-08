Fitch: rating ‘BBB+’ e outlook stabile per Italgas

Alessandra Caparello 2 agosto 2019 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Rating BBB+ per Italgas da Fitch. L’agenzia di rating ha confermato oggi il merito di credito a lungo termine (BBB+) con outlook stabile per l’utility italiana.L'attestazione del rating –sottolineano gli analisti - tiene conto dell'aggiornamento del Piano Industriale 2019-2025 che rafforza ulteriormente gli obiettivi strategici e finanziari del Gruppo nel medio termine con un piano di investimenti in crescita rispetto al precedente.“L’agenzia ritiene che l'obiettivo di Italgas di incrementare la propria quota nel mercato italiano della distribuzione del gas, anche attraverso operazioni di M&A, sia supportato da un adeguato piano di investimenti” si legge nella nota. “Italgas, infine, può contare su una struttura del debito a costi competitivi composta per la quasi totalità da strumenti finanziari a tasso fisso, grazie anche alle recenti operazioni di emissione obbligazionaria e di interest rate swap concluse a luglio 2019, con scadenza a medio e lungo termine che riduce significativamente il rischio di rifinanziamento”.