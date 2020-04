Fitch colpisce l’Italia: downgrade a sorpresa, rischio tensioni domani sui Btp

Titta Ferraro 28 aprile 2020 - 22:34

MILANO (Finanza.com)

Fitch ha ridotto di un gradino il merito di credito del debito pubblico italiano portando il giudizio a BBB-, ossia un solo livello sopra il limite che fa da spartiacque con il livello junk ( non investment grade). L'outlook è stabile. La decisione arriva a sorpresa dopo il giudizio di Standard & Poor’s che venerdì scorso aveva lasciato invariato il rating a BBB. Fitch stima una contrazione del PIL dell'8% nel 2020 per l’Italia e i rischi per questa previsione di base sono inclinati al ribasso,Attese domani possibili tensioni sui Btp.