Fitch avverte: nel 2020 crescita globale ai minimi da 8 anni

1 ottobre 2019

MILANO (Finanza.com)

Le prospettive per l'economia globale si sono notevolmente deteriorate a causa dell'escalation nella guerra commerciale USA-Cina. Lo afferma Fitch Ratings nel suo nuovo Global Economic Outlook (GEO). Fitch vede la crescita globale attestarsi il prossimo anno al tasso più basso dal 2012 quando la crisi dell'Eurozona era al culmine.. "Ci sono pochi precedenti dagli anni '30 realtivi a prospettive di crescita globale colpite in modo così significativo dalle interruzioni della politica commerciale", ha dichiarato Brian Coulton, capo economista di Fitch.Fitch vede la crescita del Pil mondiale decellerare a +2,6% quest'anno e a +2,5% l'anno prossimo dal 3,2% nel 2018. Sia pèer quest'anbno che per il 2020 la stima è stata ridotta dello 0,2% rispetto al GEO diffuso lo scorso giugno.