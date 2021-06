Fitch alza i rating del gruppo Unipol: per UnipolSai ora è BBB+

Redazione Finanza 10 giugno 2021 - 17:44

MILANO (Finanza.com)

Fitch Ratings ha alzato l’Insurer Financial Strength Rating (IFSR) di UnipolSai Assicurazioni a “BBB+” da “BBB”, ovvero due notch sopra il rating Italia (BBB- / outlook stabile). Conseguentemente anche il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) assegnato a Unipol Gruppo è passato a “BBB” da “BBB-” e i rating delle emissioni di debito del Gruppo Unipol sono tutti migliorati di un notch: i prestiti senior di Unipol Gruppo sono passati a “BBB-”; i prestiti subordinati di UnipolSai Assicurazioni sono passati a “BB+”; e il prestito subordinato perpetuo RT1 di UnipolSai Assicurazioni è passato a “BB-”. L’agenzia di rating ha, nel contempo, mantenuto l’outlook dei suddetti rating a “stabile”.Nella sua decisione, si legge nella nota, Fitch ha riconosciuto la validità della strategia e i risultati conseguiti dal gruppo in particolare in merito alla diminuzione del rischio di concentrazione nel portafoglio diinvestimento, e al conseguente rafforzamento del patrimonio nel 2020.