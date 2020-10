Fisco: possibile proroga al 2024 del Superbonus al 110%

Alessandra Caparello 28 ottobre 2020 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Possibile proroga al 2024 del Superbonus al 110%, la maxi detrazione fiscale per le spese sostenute per la riconversione green del proprio immobile, introdotta dal Decreto Rilancio. “E’ estremamente importante e sono fiducioso che il superbonus 110% sia prorogato rispetto all’attuale scadenza di fine 2021” ha affermato durante Telefisco, convegno on line organizzato da Il Sole 24 Ore, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. “Solo in questo modo potremo cogliere tutte le potenzialità che l’incentivo offre, con il duplice obiettivo di rafforzare la crescita economica e di rendere il nostro Paese più sostenibile”. “Numerosi ministri e lo stesso presidente del Consiglio Conte - ha aggiunto Fraccaro - si sono già detti favorevoli a spendere i soldi del Recovery Fund per prorogare il superbonus. In Parlamento, inoltre, è stata votata una risoluzione per impegnare il Governo a prorogarlo fino al 2024 ed è corretto che il Governo ne tenga conto” ha concluso Fraccaro.