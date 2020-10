Fisco e stop moratoria, Gualtieri: 'cartelle esattoriali ripartono con gradualità, nessuna tragedia epocale'

Laura Naka Antonelli 5 ottobre 2020 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Il prossimo 15 ottobre dovrebbero ripartire le cartelle esattoriali, con lo stop alla moratoria. E' quanto ha riferito il Il Sole 24 Ore, precisando che le cartelli dovrebbero essere inviate dal 15 ottobre in poi a circa 9 milioni di cartelle esattoriali. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha confermato l'invio a Rainews 24:"Abbiamo detto alle Agenzie delle Entrate che adesso bisogna ripartire con grande gradualità", aggiungendo che "noi abbiamo rinviato molte tasse" e "abbiamo anche sospeso per parecchi mesi tutte le cartelle".Ma ora "ci sarà la necessaria gradualità: nessuna tragedia epocale come viene annunciata ma una normale ripresa graduale di un'attività di riscossione che è fisiologica e avviene in tutti i Paesi".