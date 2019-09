Fisco, cinque dossier per il governo, tra cui Irpef, lotta evasione e taglio cuneo (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 6 settembre 2019 - 09:07

"Non un libro dei sogni ma le proposte concrete, messe nero su bianco dagli esperti del Sole 24 Ore per il governo appena insediato". Così l'articolo del quotidiano di Confindustria nel presentare le proposte che alcuni esperti hanno stilato per il nuovo governo M5S-PD:"Cinque grandi temi, dal reddito d'impresa, con gli incentivi da potenziare, al cuneo fiscale con la partita della riduzione del costo del lavoro. In mezzo il contenzioso, la lotta all'evasione e gli adempimenti, troppi, che bloccano la macchina fiscale".I cinque dossier sono, per l'esattezza, "il reddito daimpresa, l'Iva e fattura elettronica, l'Irpef, la lotta all'evasione e il taglio al cuneo". "Tra i temi per l'esecutivo - continua Il Sole - anche recupero e tracciabilità del contante"."Il filo conduttore delle proposte, suddivise in quelli che si potrebbero definire i cinque macro capitoli del Fisco, è cercare di evitare le storture che spesso trasformano misure con finalità condivisibili in un labirinto e in un costo anche quando l'intento è agevolativo. Un esempio è la sostituzione dell'Ace con la mini Ires che obbliga i professionisti a studiare il nuovo meccanismo, cimentarsi con nuovi dati e calcoli e magari scoprire alla fine che l'impresa candidata non è soggetta al beneficio dell'aliquota ridotta".