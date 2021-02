Fisco, Draghi: non è buona idea cambiare tasse una alla volta, lanciare revisione profonda dell'Irpef'

Laura Naka Antonelli 17 febbraio 2021 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

E' necessario "lanciare una revisione profonda dell'Irpef, riducendo il carico fiscale e preservando progressività". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo esordio in Parlamento, al Senato, con cui sta illustrando il programma per il rilancio dell'Italia dalla crisi economica scatenata dalla pandemia Covid. Si tratta per la precisione delle Comunicazioni di Draghi sulle linee programmatiche del Governo. La chiama del voto di fiducia inizierà alle 22 della giornata di oggi.Ancora prima Draghi ha sottolineato, riguardo al fisco, che "non bisogna dimenticare che il sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui parti si legano una all'altra. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta".