Fisco: Castelli, "urgente riforma fiscale per riduzione tasse"

Daniela La Cava 24 giugno 2020 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

"Sono contenta che anche per la Corte dei Conti sia urgente una riforma fiscale, finalizzata alla riduzione delle tasse. Non possiamo più aspettare, se vogliamo far ripartire realmente il Paese. Gli interventi, auspicati anche dalla Corte, devono essere organici, coordinati e strutturati all’interno di un quadro di visione prospettica". Lo ha dichiarato il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, commentando le affermazioni del Procuratore generale della Corte dei Conti, Fausta Di Grazia, nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato."Dobbiamo intervenire ulteriormente anche a sostegno delle imprese, per una corposa decontribuzione in favore di chi sostiene l’occupazione - ha aggiunto Castelli -. I cittadini e le aziende, che in questa fase sono chiamate anche a riprogrammare la loro attività post Covid-19, devono sapere con chiarezza quali saranno le regole del gioco per i prossimi decenni. Solo così potremo attrarre investimenti nel nostro Paese”.