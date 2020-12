First Capital: perfezionata la cessione del 19,85% in Eukedos per 5,3 mln

simone borghi 30 dicembre 2020 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

First Capital ha perfezionato la vendita della partecipazione detenuta in Eukedos. In particolare, First Capital, in virtù dell’accettazione della proposta irrevocabile di acquisto ricevuta da La Villa, ha ceduto in data odierna 4.515.000 azioni Eukedos, rappresentanti il 19,85% del capitale sociale, ad un corrispettivo di euro 1,17 per azione, incassando complessivamente euro 5,3 milioni.Il corrispettivo di cessione unitario, pari a euro 1,17 per azione, esprime un premio di oltre il +30% rispetto alla media aritmetica dei prezzi del titolo Eukedos registrati nel corso dell’anno ed un premio di circa il +50% rispetto ai minimi di marzo 2020. In termini complessivi, il controvalore di cessione incorpora una valorizzazione della partecipazione in Eukedos superiore di euro 1,6 milioni rispetto a quella espressa dalla stessa nell’ultimo Net Asset Value di First Capital approvato e relativo al 30 settembre 2020. In termini di ritorno, il cash on cash multiple complessivo dell’operazione è pari a 1,2x.