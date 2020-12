First Capital acquista partecipazione rilevante in Cellularline

Daniela La Cava 29 dicembre 2020 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

ìFirst Capital ha acquisito una partecipazione rilevante in Cellularline, società attiva nel mercato degli accessori per smartphone e tablet. Nell’ambito di un private placement rivolto a investitori istituzionali e professionali avente ad oggetto 2.260.023 azioni Cellularline, pari al 10,4% del capitale sociale, First Capital ha rilevato 1.000.000 azioni Cellularline, pari al 4,6% del capitale sociale, a un prezzo di euro 3,85 per azione. Il regolamento dell’operazione avverrà in data 30 dicembre 2020. Tenuto conto delle azioni già in portafoglio, spiega la nota, First Capital andrà a detenere una partecipazione in Cellularline pari al 5,3% del capitale."L’investimento in Cellularline è stato finalizzato con la convinzione che la società, nonostante gli effetti del Covid-19 sulle performance 2020, abbia un piano di crescita credibile e concreto, un modello di business con elevata flessibilità operativa ed elevata generazione di flussi di cassa", ha dichiarato Vincenzo Polidoro, amministratore delegato di First Capital, sottolineando che nel lungo termine Cellularline punta a rafforzare il proprio posizionamento competitivo sui mercati esteri, anche mediante M&A, continuando a prestare particolare attenzione all’ampiezza della gamma di prodotti offerti e alla qualità e all’innovazione degli stessi.