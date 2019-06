Fire: Vigorelli nuovo a.d. di Fire Group

Daniela La Cava 28 giugno 2019 - 16:40

MILANO (Finanza.com)

Fire ha annunciato la nomina di Alberto Vigorelli (ex Unicredit) quale nuovo Amministratore Delegato di Fire Group, holding operativa del Gruppo Fire. Il manager ha all’attivo una lunga carriera nel Gruppo Unicredit dove ha rivestito, fra gli altri, il ruolo di Deputy Head of Distressed Asset Management e Chief Risk Officer, nonché quello di membro del cda della RE.O.CO. del Gruppo, maturando quindi una solida esperienza in ambito bancario e finanziario in tema di risk ed asset management.Con la scelta di affidare a Vigorelli la guida del gruppo, si legge in una nota, Sergio Bommarito conferma per Fire la volontà di compiere un salto non solo dimensionale ma anche qualitativo e di posizionamento, avvalendosi del contributo di professionalità riconosciute sul mercato, con un set di competenze in linea con gli obiettivi già previsti dal piano industriale. Un processo che è iniziato con la nomina di Claudio Manetti nel 2015 a capo di Fire Spa, principale controllata del gruppo.