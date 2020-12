Fintech: Revolut amplia offerta business con servizio di pagamento digitale

Redazione Finanza 4 dicembre 2020 - 17:57

Revolut Business, l’offerta per le aziende dell'app fintech Revolut, lancia una soluzione per l'accettazione dei pagamenti (acquiring) che permette alle aziende in tredici paesi europei di accettare i pagamenti online con carta direttamente sul proprio account. Questo nuovo prodotto diventerà parte dello starter pack di Revolut Business.Revolut sottolinea come i clienti business possono trarre vantaggio dalle basse commissioni e dai prezzi molto competitivi, con l’1,3% di fee per le carte consumer UK ed EEA e il 2,8% per tutte le altre carte. I clienti Revolut Business che hanno un piano a pagamento riceveranno anche un pacchetto per l’accettazione gratuita dei pagamenti con carte UK ed EEA ogni mese, senza costi aggiuntivi. L’ingresso di Revolut nell’acquiring vedrà l’azienda competere con realtà come Stripe e Adyen.La nuova funzionalità permette alle aziende di gestire tutto in un unico luogo senza la necessità di alternarsi (ed effettuare la riconciliazione) tra piattaforme di acquiring e bancarie. Il tempo risparmiato può essere quindi usato per dedicarsi alle priorità, come la crescita del business. I clienti Revolut Business beneficeranno della ricezione dei pagamenti il giorno successivo e potranno quindi avere accesso ai fondi velocemente ottimizzando il cashflow.Nik Storonsky, CEO e fondatore di Revolut, afferma:“I pagamenti sono alla base di ogni business, è per questo che abbiamo creato una soluzione che risponde non solo ai bisogni delle aziende ma anche ai loro requisiti di accettazione dei pagamenti".