Fintech: Revolut accelera su espansione globale, accordo con Visa e 3.500 assunzioni

Titta Ferraro 30 settembre 2019 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

Revolut, una delle maggiori App fintech legate al mondo dei servizi finanziari, ha stretto un'alleanza con Visa che permetterà di implementare l'espansione della fintech britannica in cinque nuove regioni, raggiungendo 23 mercati per un totale di 55 a livello globale. La partnership con Visa prevede che Revolut emetta principalmente carte Visa durante l’espansione globale. La fintech londinese, lanciata nel luglio 2015 e che vanta già oltre 8 milioni di clienti, si espanderà dai suoi attuali mercati di Europa e Australia per aprire in nuovi paesi tra cui Brasile, Giappone e Stati Uniti.“Siamo entusiasti di implementare ulteriormente la nostra collaborazione esistente con Visa, leader globale nei pagamenti digitali, che renderà concreta la visione condivisa di un’esperienza di pagamento innovativa e senza confini” afferma Nikolay Storonsky, founder e CEO di Revolut. “Questo nuovo accordo globale con Visa è perfetto per Revolut in quanto stiamo per rendere disponibili in nuovi mercati il controllo, la flessibilità e le funzioni innovative di cui i nostri utenti in Europa stanno già beneficiando da anni”.Il ceo Storonsky ha detto a Reuters che entro l'estate 2020 è previsto che i dipendenti di Revolut saranno più che triplicati passando dai 1.500 attuali a circa 5000".