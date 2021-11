Fintech, Oval annuncia l'integrazione di ETX Capital: ambizioso piano di crescita per il futuro

Luca Losito 24 novembre 2021 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

Novità importante nel Fintech. Oval annuncia di essere prossima al completamento dell’integrazione con ETX Capital e di avere piani ambiziosi per il prossimo futuro. Il lavoro degli ultimi mesi ha permesso alle due aziende di creare un unico e solido business, che è pronto ad affrontare le sfide del futuro e che già oggi comprende più di 180 persone distribuite in tre sedi fra Italia, Regno Unito e Cipro.La rinnovata stabilità finanziaria e la sinergia tra diverse professionalità e competenze permetteranno infatti a Oval di avviare con grande fiducia il suo percorso di crescita. Il brand diventerà uno solo: Oval, nel quale confluiranno i valori di finanza sana, inclusiva e smart che da sempre contraddistinguono l’azienda e le competenze e la comprovata esperienza di ETX Capital nei mercati finanziari.Questo consentirà a Oval di concentrarsi sull’innovazione tecnologica per supportare ulteriormente la sua mission customer centrica. Da ETX Capital, Oval acquisisce la grande esperienza nell’ambito dei prodotti e dei mercati finanziari, potendo così offrire nuovi servizi sempre più efficaci e personalizzati sulle esigenze di risparmio e investimento degli utenti finali.