Fintech: Moneyfarm pubblicherà sulla piattaforma di Fabrick le proprie API

Alessandra Caparello 7 luglio 2020 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

Nuova partnership tra Fabrick e Moneyfarm a favore del sistema che mira a portare a banche, intermediari e – di riflesso – ai loro clienti la semplicità, la trasparenza e l’efficienza del digital wealth management di Moneyfarm. In base all’accordo, Moneyfarm pubblicherà sulla piattaforma di Fabrick – già integrata con il 97% degli istituti bancari – le proprie API e questo consentirà a tutte le banche e agli intermediari interessati di integrare con estrema rapidità nella propria offerta anche il servizio Moneyfarm, sviluppando soluzioni di gestione patrimoniale in ETF del tutto flessibili e modulabili. “Il nostro modello, che unisce tecnologia, una gestione di portafoglio personalizzata e la vicinanza al cliente grazie all’accurata consulenza dei nostri esperti, ha confermato il suo valore a maggior ragione nei mesi di lock-down, in cui abbiamo continuato a crescere a doppia cifra nonostante la difficile fase di mercato. Con Fabrick rispondiamo alla necessità ineludibile per gli operatori finanziari tradizionali di offrire soluzioni sempre più digitali ed evolute ai propri clienti” commenta Giovanni Daprà, Co-fondatore e CEO di Moneyfarm.