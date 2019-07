Finlogic: tramite la controllata Tecmark sigla accordo per acquisizione di System Code

simone borghi 4 luglio 2019 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Finlogic, attraverso la controllata Tecmark, ha sottoscritto la proposta irrevocabile per l’acquisizione del 100% della società System Code, società bergamasca che progetta e implementa soluzioni per l’etichettatura e l’identificazione. L’operazione rappresenta la sesta acquisizione negli ultimi due anni portata a termine dalla società attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti.Il prezzo di acquisto è definito in 650mila euro, di cui 400mila al closing (previsto entro il 26 luglio) e la rimanente quota ripartita in 3 earn-out da pagarsi alle scadenze di 30 giorni dalla chiusura degli esercizi 2019-20-21 al verificarsi di definiti target di Ebitda. Ad esito dell’operazione, l’attuale management della System Code continuerà la propria attività per almeno 4 anni dalla data del closing.Dino Natale, ad di Finlogic, ha dichiarato: “I prodotti offerti da System Code permetteranno al nostro gruppo un ampliamento del portafoglio offerto alla clientela con soluzioni personalizzate ad alta componente tecnologica e soluzioni speciali per l’etichettatura. Siamo certi che l’integrazione con Tecmark darà possibilità di crescita non solo ad entrambe le società coinvolte ma anche a tutto il gruppo generando sinergie e significative opportunità di cross-selling”.