Finlogic: sottoscritto atto per acquisizione ulteriore quota residua di Mobile Project

Redazione Finanza 20 dicembre 2021 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

Finlogic ha sottoscritto l’atto per l’acquisizione dell’ulteriore quota residua, pari al 49%, della società Mobile Project (già controllata dal Gruppo al 51%), con i soci venditori e attuali amministratori di minoranza Marco Cuffaro e Paolo Ernesto Colombo, che cederanno rispettivamente il 38% e l’11% del capitale sociale e dei diritti di voto. Lo rende noto la società attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti.Il prezzo di acquisto per la quota del 49% è pari a 169.382 euro ed è stato interamente pagato oggi.