Finlogic sale di oltre il 3% dopo semestrale

Redazione Finanza 27 settembre 2021 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Scambi postivi per Finlogic a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 3%. A sostenere il titolo i risultati del primo semestre 2021 che hanno visto i ricavi attestarsi a 25,3 milioni, in crescita del 22% rispetto ai 20,8 milioni del primo semestre 2020, "con un contributo positivo di tutte le divisioni del Gruppo e una decisa accelerazione anche grazie all’importante potenziamento realizzato in termini di capacità produttiva". Crescita a doppia cifra per l'Ebitda, pari a 4,1 milioni, che ha registrato un +51%, mentre l'Ebit è salito del 77% a 2,6 milioni. Nel periodo in esame l'utile netto di pertinenza del gruppo è cresciuto del 107%, attestandosi a 1,5 milioni.