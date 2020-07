Finlogic: ricavi in crescita del 24% nel I semestre

simone borghi 23 luglio 2020 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Nel primo semestre del 2020 Finlogic ha consuntivato ricavi consolidati pari a circa 20,8 milioni di euro, in incremento del 24% rispetto al primo semestre del 2019. Il risultato consolida gli effetti delle acquisizioni effettuate a fine 2019 e nel 2020. L’incremento, per la maggior parte legato all’acquisizione di Staf, è stato trainato dalla divisione “Etichette”, cresciuta del 41%, mentre le divisioni “Prodotti Tecnologici” e “Servizi ed assistenza” sono pressoché in linea con il primo semestre del 2019.“Nonostante la difficile situazione economica che stiamo vivendo, prevediamo che il Gruppo chiuderà il semestre con i ricavi in decisa crescita. Il buon risultato, imputabile all’ingresso della società Staf, che ha contribuito alla crescita della divisione Etichette, è il frutto della strategia di crescita per linee esterne e degli sforzi compiuti durante il lock-down, da tutto il Gruppo. Abbiamo continuato a produrre, garantendo il lavoro agile ove possibile, con i tre stabilimenti produttivi sempre operativi. Il Gruppo ha dimostrato la capacità di far leva sulle proprie competenze interne, adeguandosi ai recenti cambiamenti del mercato e cogliendo le interessanti opportunità” ha commentato Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic.