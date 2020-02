Finlogic lancia in Italia le prime rivoluzionarie stampanti per uso industriale

simone borghi 3 febbraio 2020 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Finlogic ha presentato la nuova gamma di stampanti Epson che rivoluzioneranno il mercato della stampa digitale di etichette on demand. I nuovi modelli della serie C6000/C6500 rappresentano la soluzione ideale per stampare direttamente in azienda piccole e medie quantità di etichette e sono profilate per settori specifici, quali food & beverage, chimico, orticoltura, logistico, manifatturiero.“Per il mercato è una svolta epocale”, commenta Alberto Tittozzi, Digital Color Division manager di Finlogic. “Finora le stampanti disponibili erano utilizzate da laboratori e studi grafici specializzati: quella distribuita ora da Finlogic è la prima famiglia di stampanti a colori destinata a integrarsi su isole robotiche di produzione e sistemi automatici di stampa elastica di prodotti industriali dei più diversi settori, dall’alimentare al calzaturiero alla rubinetteria, per citarne alcuni, ampliando enormemente il mercato potenziale. Finlogic, che nell’operazione è Partner Gold Epson, negli ultimi anni ha registrato un’importante crescita di fatturato sui prodotti Epson e con i nuovi modelli ci auguriamo di replicare i buoni risultati raggiunti superando la media del mercato”.La crescente diffusione delle stampanti digitali di etichette all’interno dei reparti produttivi di aziende di diverse dimensioni è dovuta agli innumerevoli vantaggi che comporta sia a livello di costi, sia di tempo. Utilizzare una stampante di etichette a colori direttamente sulle linee di produzione consente di stampare in tempo reale solo la quantità di etichette necessarie, eliminando sprechi di quelle inutilizzate e obsolete, eliminare costi elevati di magazzino di etichette prestampate e non utilizzate, azzerare lunghi tempi di attesa e, non ultimo, massima flessibilità ai cambiamenti e nuove opportunità come esportazioni o produzioni conto terzi.