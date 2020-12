Finlogic: arriva Layerloop la stampante 3D che unisce Additive Manufacturing & IOT

Daniela La Cava 9 dicembre 2020 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Finlogic entra nel segmento dell’Additive Manufacturing & IOT della stampa in 3D realizzando Layerloop, la prima stampante 3D prodotta interamente da Smart Lab 3D, controllata del gruppo, dopo un anno di sperimentazioni e test. Lo si apprende in una nota del gruppo nella quale si precisa che la stampante 3D di nuova concezione sarà la prima al mondo capace di produrre oggetti in serie che integrino al proprio interno tag RFID o NFC, attraverso una testina di stampa proprietaria e brevettata.Parte del focus tecnologico di questo sistema è stato orientato verso la conversione della stampa 3D a sistema desktop di produzione di piccoli lotti in serie in una vasta gamma di polimeri e tecnopolimeri plastici (sino ai compositi in fibra di Carbonio). La stampante 3D Layerloop sarà interamente prodotta negli stabilimenti di Smart Lab 3D.Una notizia che ha messo le ali al titolo che si è portato fino alla soglia dei 6 euro grazie a un rialzo di circa il 7 per cento.