Finlogic: accordo con TSC per distribuzione in Italia e in Europa

Daniela La Cava 7 luglio 2020 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Finlogic ha siglato con la multinazionale TSC Auto ID Technology Emea GmbH un nuovo contratto come Reseller Platinum per la distribuzione su tutto il territorio nazionale e in tutta Europa di stampanti barcode, stampanti portatili, stampanti pos e prodotti consumabili con marchio TSC. L’accordo prevede anche la contribuzione di TSC all’attività di marketing di Finlogic. Lo si apprende in una nota del gruppo milanese attivo nella produzione di etichette e nel settore dell’identificazione automatica.