Finecobank: raccolta netta si conferma solida ad agosto +11% a/a. Da inizio anno pari a € 4.151 milioni

Alessandra Caparello 5 settembre 2019 - 17:07

MILANO (Finanza.com)

Si conferma solida la raccolta netta nel mese di agosto per FinecoBank che tocca i 397 milioni di euro, in crescita dell’11% su base annua e quella in risparmio gestito si attesta a 123 milioni di euro (+21% a/a).Da inizio anno, sottolinea il gruppo, la raccolta netta è stata pari a 4151 milioni di euro, in calo del 7% su base annua, mentre la raccolta gestita ha raggiunto i 1599 milioni di euro e quella amministrata si attesta attorno a -142 milioni di euro. La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a € 3.614 milioni e il patrimonio totale è pari a 77.620 milioni € (+10% rispetto a agosto 2018 e a dicembre 2018). Le masse gestite da Fineco Asset Management sono pari a 12,3 miliardi, di cui € 7,1 miliardi classi retail. Da inizio anno inoltre sono stati acquisiti 76.865 nuovi clienti, di cui 7.287 nuovi clienti nel solo mese di agosto. Il numero dei clienti totali al 31 agosto 2019 è di circa 1.330.500, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.“Anche il mese di agosto ha visto una raccolta molto solida, confermando la capacità dei nostri consulenti di affiancare i clienti e di rispondere concretamente alle loro esigenze, con un’ampia offerta di prodotti e servizi di consulenza” dichiara Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco. “Un risultato particolarmente rilevante perché ottenuto in un mese caratterizzato da una componente di stagionalità e che conferma una crescita sana e sostenibile, favorita da un approccio fair e trasparente nei confronti dei nostri clienti” conclude Foti.