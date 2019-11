Finecobank: raccolta netta +387 mln a ottobre. Da inizio anno pari a 4.735 mln

simone borghi 7 novembre 2019 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Si conferma solida la raccolta netta nel mese di ottobre per FinecoBank che tocca i 387 milioni di euro, ottenuta senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. L’asset mix si è mostrato particolarmente positivo, con i flussi nel risparmio gestito che hanno registrato il miglior mese da gennaio 2018 pari a 517 milioni, grazie al contributo di Fineco Asset Management, che conferma la capacità di sviluppare con rapidità ed efficacia soluzioni di investimento in linea con le esigenze della clientela in ogni contesto di mercato. La raccolta amministrata è stata pari a 4 milioni, mentre la raccolta diretta si è attestata a -134 milioni per via sia della conversione verso risparmio gestito, sia delle imposte pagate dalla clientela (185 milioni, 65 milioni in più rispetto a ottobre 2018). Si evidenzia inoltre che Fineco Asset Management a ottobre ha registrato per il secondo mese consecutivo la miglior raccolta mensile retail di sempre (359 milioni).Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a 4.735 milioni (-9% a/a): la raccolta gestita ha raggiunto 2.436 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a -598 milioni e la raccolta diretta a 2.897 milioni. La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 4.214 milioni. Il Patrimonio totale è pari a 79.179 milioni (+14% rispetto a ottobre 2018 e a dicembre 2018). Si segnala che al 31 ottobre 2019 Fineco Asset Management gestisce masse per 13 miliardi, di cui 7,7 miliardi classi retail (+25% a/a) e 5,3 miliardi relativi a classi istituzionali. Da inizio anno sono stati acquisiti 100.370 nuovi clienti, di cui 12.903 nuovi clienti nel solo mese di ottobre (+2% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 ottobre 2019 è di circa 1.347.800, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: “Il dato di ottobre mostra un risultato di raccolta eccellente, con un'elevata qualità dell'asset mix. Un risultato che premia l'impegno della banca nell’offrire ai clienti soluzioni in grado di trasformare la liquidità in risparmio gestito, anche grazie ai prodotti di nuova generazione realizzati da FAM. Fineco conferma la capacità di intercettare le necessità dei clienti per una gestione più efficiente del proprio patrimonio, e di fornire risposte in grado di affrontare le fasi più complesse dei mercati”.