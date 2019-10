Finecobank maglia nera in Borsa e stop al ribasso, acquisto marchio da Unicredit peserà su CET1

Titta Ferraro 8 ottobre 2019 - 15:07

MILANO

Arranca in fondo al Ftse Mib il titolo Finecobank (-4,77% a 9,216 euro) che ha accelerato ulteriormente al ribasso nell'ultima ora di contrattazioni e al momento risulta sospeso per eccesso di ribasso.Ieri Finecobank ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di esercitare il diritto di opzione per l’acquisto, al prezzo di 22,5 milioni di Euro + IVA, del marchio "Fineco" di proprietà di UniCredit. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la fine del corrente esercizio.Gli analisti di Equita stimano che l'esborso avrà un impatto negativo di 80 punti base sul Cet1, stimato ora al 17% a fine 2019 dal 17,8% precedente (stima che non incorpora gli impatti positivi derivanti dal potenziale passaggio ai modelli standard, attesi tra i 100 e i 150 punti base, e dal patent box).