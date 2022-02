Fineco: utile record nel 2021 a 349 milioni di euro, proposto dividendo da 0,39 euro per azione

Giulio Visigalli 9 febbraio 2022 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Fineco ha chiuso il 2021 con utili e ricavi record grazie ad un forte impulso dal comparto del risparmio gestito. Nel 2021 i ricavi si attestano a 804,5 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto al 2020 e trainati in particolare dall'Investing (+29,8% a/a). L’utile netto ha toccato i 349,2 milioni di euro con una crescita del 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2020. Nel quarto trimestre 2021 l'utile netto adj è stato di 91,9 milioni, superiore agli 86 mln del consensus.Le masse gestite da Fineco Asset Management ammontano a 24,8 miliardi di euro a fine 2021, di cui 15,1 miliardi di euro relativi a classi retail (+43,6% a/a) e 9,7 miliardi di euro relativi a classi istituzionali (+67,3% a/a). Nel corso del 2021 è cresciuto del 19% il numero dei nuovi clienti e il Cda ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo unitario di 0,39 euro per azione. Tale proposta sarà sottoposta all’approvazione dall’assemblea degli azionisti prevista per il 28 aprile.L’AD Alessandro Foti ha commentato: “questi risultati confermano un ulteriore cambio di passo nel nostro percorso di crescita, rafforzato dall'efficacia e dalla solidità del nostro modello di business, in grado di affrontare ogni fase di mercato". Foti sottolinea "il grande contributo di Fineco Asset Management, che anche nel 2021 ha accelerato il suo percorso di crescita con un'ampia offerta di soluzioni di investimento e con risultati importanti, permettendo all'intero gruppo di essere posizionato nel modo migliore per cogliere le opportunità che si presenteranno nel corso del 2022".