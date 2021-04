Fineco tra i titoli top pick di Credit Suisse: 'potenziale di crescita ancora enorme in Italia, espansione in UK' tra i fattori citati

Laura Naka Antonelli 30 aprile 2021 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

Tra i titoli top pick nel settore delle piattaforme digitali di trading di Credit Suisse c'è anche Fineco. E' quanto emerge da una nota degli analisti del colosso bancario svizzero: "Leader di mercato in Italia, ora (Fineco) si sta espandendo anche nel Regno Unito", presentando un "potenziale di crescita ancora enorme nel mercato italiano".Credit Suisse indica tra i punti di forza la "tecnologia superiore, l'efficienza operativa, con un C/I ratio del 35% circa, e l'affidabilità", considerando che "in un solo giorno vengono eseguiti più di 350 ordini di trading, senza alcuna interruzione".Ancora, vengono citate "l'espansione all'estero (breakeven in UK con appena 11.000 clienti) e la competitività di prezzo rispetto alle rivali italiane e britanniche".