Fineco: titoli di stato italiani senza commissioni per i propri clienti

simone borghi 19 aprile 2021 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

In occasione dell’avvio del collocamento della terza tranche del Btp Futura, Fineco azzera per i propri clienti tutte le commissioni relative all’operatività sui titoli di Stato italiani. Da oggi fino al 31 dicembre 2022 non verranno applicate fee o costi di deposito su Bot, Ctz, Cct e Btp se i bond verranno mantenuti almeno un anno in portafoglio o fino alla loro scadenza naturale.Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale FinecoBank, commenta: “In questo modo puntiamo infatti a ridurre i depositi sui conti correnti e a contribuire al sostegno dell’economia, promuovendo allo stesso tempo una gestione più efficiente del risparmio come volano di crescita”.