Fineco si tinge di rosa, prima società del Ftse Mib con donne in maggioranza nel cda

Titta Ferraro 17 marzo 2021 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

La cooptazione di Alessandra Pasini, cfo e chief international and business development officer di Snam, nel cda di FinecoBank non è una nomina come tante altre. L'approdo della manager nel board della fintech leader nel brokerage in Europa permette a Fineco di diventare il primo esempio tra le società quotate al Ftse Mib con prevalenza di componenti del genere femminile.Alessandra Pasini è stata cooptata come nuovo consigliere non esecutivo al posto di Andrea Zappia, ex ad di Sky Italia, dimessosi a inizio marzo. "L’introduzione delle quote di genere ha agevolato una maggiore presenza di donne nei cda delle aziende, ma ciò che più conta è favorire un cambiamento culturale che apra le porte a una piena valorizzazione del talento femminile a tutti i livelli e in tutti i settori", ha affermato la Pasini intervistata da Il Sole 24 Ore.Il Consiglio di Fineco risulta adesso composto da 6 membri appartenenti al genere femminile e 5 membri appartenenti al genere maschile e "valorizza appieno il rispetto e l’applicazione della disciplina in materia di equilibrio tra i generi", rimarca in una nota la banca guidata da Alessandro Foti.