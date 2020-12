Fineco: rumors su futuro ceo Unicredit, a.d. Foti "non è interessato a rivestire alcun altro ruolo"

Daniela La Cava 22 dicembre 2020 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

"In merito alle indiscrezioni di stampa diffuse oggi riguardo al futuro Ceo di Unicredit, Fineco chiarisce che l'amministratore delegato e direttore generale Alessandro Foti non è interessato a rivestire alcun altro ruolo e resta totalmente focalizzato sullo sviluppo della Banca e delle sue prospettive di crescita". Lo si apprende in una nota di Fineco.