Fineco rilancia l’impegno per la sostenibilità: Fam aderisce ai Principles for Responsible Investment

simone borghi 26 novembre 2020 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Fineco Asset Management, società irlandese di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank, ha aderito nel mese di ottobre ai Principi per l’Investimento Responsabile (Pri) stabiliti dall'Onu nella categoria Investment Manager.Sottoscrivendo gli Un Pri, Fineco Asset Management conferma la costante attenzione del gruppo ai temi della sostenibilità, impegnandosi a presentare a breve una propria Policy di Investimento Responsabile.Fam, che ha attualmente in gestione circa € 15 miliardi di masse, ha scelto di caratterizzare le proprie soluzioni di investimento proprio attraverso una piena sostenibilità, ampliando per la prima volta il concetto anche alla trasparenza e al fair pricing. Per questa ragione non applica commissioni di performance a nessuno dei propri prodotti, tra cui fondi pienamente Esg come Fam Sustainable e altri come Fam MegaTrends che considerano i criteri Esg nelle procedure di due diligence e analisi dei fondi. Fam punta a integrare questi criteri in tutti i propri investimenti futuri.